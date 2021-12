Prey 2 sarà annunciato ai TGA 2021 in esclusiva Xbox?

Gli studi Arkane di Austin sarebbero al lavoro su Prey 2, un progetto che sarebbe nato in affiancamento a Redfall, già annunciato e previsto per il 2022 su PC e Xbox.

La notizia arriva direttamente da un thread aperto su Reddit, in cui un insider – ancora da verificare – afferma di aver ricevuto diverse conferme sull'esistenza del progetto, la cui presentazione sarebbe addirittura attesa per i Game Awards 2021.

Scendiamo però nel dettaglio: il gioco dovrebbe chiamarsi Prey 2: Neuroshock e sarebbe nato nel 2019 nel corso di un game jam interno. L'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft avrebbe accelerato le cose, trasformando il concept di un piccolo team in un progetto concreto.

Il colosso di Redmond sarebbe talmente entusiasta del gioco che non vede l'ora di lanciarlo su Xbox Game Pass, per dare ulteriore valore al catalogo offerto dal servizio. A rigor di logica, salvo clamorose sorprese, verrebbe dunque confermata l'esclusiva per PC e Xbox.

Prey 2 dovrebbe comunque essere un'esperienza più breve rispetto l'originale, ambientata principalmente sulla Terra dopo il finale del primo episodio. Il gameplay sarà molto simile a quello visto nella serie Deus Ex, con livelli urbani aperti che includeranno una serie di missioni principali e attività secondarie fornite dai pochi umani superstiti.

Lo sviluppatore starebbe lavorando per incrementare la varietà dei nemici proposti, riducendo però le opzioni offerte dai poteri neuromod, con l'obiettivo di rendere più creativi e sperimentali quelli disponibili.

Il lancio di Prey 2 sarebbe previsto per la fine del 2022 o l'inizio del 2023, dopo il debutto di Redfall, che resta il progetto primario del team. Tutte informazioni che ovviamente vanno prese con le pinze, fino ad eventuale conferma ufficiale.