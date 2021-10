Prince of Persia: il Remake è ancora in sviluppo, ma potrebbe slittare al 2023

Prince of Persia Remake si farà, ma ci vorrà ancora del tempo per portare a termine lo sviluppo del nuovo Sands of Time. A rivelarlo è il team di sviluppo, che tramite un post su Twitter ha comunicato ai giocatori di non aver abbandonato il progetto.

Ecco la comunicazione degli sviluppatori:

“Vogliamo prenderci un momento per rassicurarvi che lo sviluppo di Prince of Persia: Sands of Time Remake è ancora in corso, spinto e ispirato dai vostri feedback. Vi terremo aggiornati sui progressi in futuro e vogliamo ringraziare tutti voi per l'enorme supporto e pazienza.”

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake development team: pic.twitter.com/z9sFaBwz9N — Prince of Persia (@princeofpersia) October 28, 2021

La software house non si è sbilanciata in alcun modo sullo stato attuale del gioco, limitandosi a dire che lo sviluppo è “ancora in corso“.

Ricordiamo che il titolo Ubisoft sarebbe dovuto uscire nel corso del 2021, ma – dopo l'annuncio e la pubblicazione del primo trailer – le forti critiche mosse al comparto tecnico hanno convinto il publisher a rinviarne l'uscita a data da destinarsi. Il nuovo Prince of Persia era oggettivamente poco promettente, le meccaniche di gioco ricordavano molto l'esperienza originale per PS2, ma il comparto grafico e le animazioni non sembravano per niente al passo con la nuova generazione di console.

Prince of Persia: Sands of Time Remake dovrebbe uscire nel corso del 2022 su PC e console, ma alcune voci di corridoio sostengono che il lancio potrebbe slittare al 2023. Non abbiamo ancora nessuna informazione ufficiale sulla finestra di lancio dell'atteso remake, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e comunicazioni nei prossimi mesi.