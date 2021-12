Project Iron: nuovo action-RPG degli sviluppatori di Metroid Dread

Il team di sviluppo autore di Castlevania Lords of Shadow e di Metroid Dread per Switch, ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo action RPG dal nome in codice Project Iron.

