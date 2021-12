Vuoi una PS5 da mettere sotto l'albero, ma trovarla è diventata ormai una vera impresa? Il tuo budget non è sufficiente per allungare le mani sulla next-gen di casa Sony? Non ti fidi dei venditori online e hai il timore di inciampare in una truffa? Niente paura: c'è Mini P5. Ironia a parte, era solo questione di tempo perché qualcuno decidesse di lanciare sul mercato un clone della piattaforma videoludica più cercata e desiderata del momento. E siamo quasi certi non sia il primo né l'ultimo.

P5 Mini is the new PolyStation

La console è in vendita sull'e-commerce di AliExpress al prezzo di soli 16,70 euro (più spese di spedizione). Il design richiama in modo sfacciato quello di PlayStation 5, nonostante le dimensioni più contenute, pari a 13 centimetri di larghezza, 19 di altezza e 3 di profondità. Inclusi persino due controller wireless, ma niente a che vedere con il DualSense originale: l'alimentazione di ogni periferica avviene con due batterie AAA, non presenti nella confezione.

Lasciate perdere l'uscita HDMI, si fa tutto con il cavo RCA in dotazione. Per quanto riguarda i giochi, ce ne sono ben 1.280, appartenenti al catalogo NES (di cui il giocatore deve ovviamente possedere le cartucce originali). Anche questo è bizzarro, se si pensa che in via ufficiale ne sono usciti in totale poco più di 700. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è possibile salvare i progressi per avere il quadro completo.

P5 Mini è la nuova PolyStation, il celebre clone del Nintendo a 8-bit con la scocca ispirata a quella della prima PlayStation. A chi non ha idea di cosa stiamo parlando consigliamo di allacciare le cinture e immergersi nell'approfondimento di Retrogaming Italia sulle migliori console tarocche mai prodotte e commercializzate: ci sono anche eXtreme Box, Chintendo Vii e Battman.