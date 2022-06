PS5 di nuovo in vendita in Italia: come acquistarla da GameStop il 22 giugno

Che PS5 sia uno degli oggetti geek più richiesti degli ultimi anni non è di certo un segreto. Non solo perché, con la rivale Xbox Series X, rappresenta la nuova generazione del gaming da salotto, ma anche per via della cronica mancanza di scorte destinate alla vendita.

Nonostante la crisi dei semiconduttori, la quinta console casalinga a marchio Sony può essere acquistata anche in Italia a cadenza regolare, grazie ai drop di determinate aziende di distribuzione. Tra queste, anche GameStop, che ha deciso di darci la possibilità di mettere le mani su una PlayStation 5 Digital Edition nuova fiammante nella giornata di oggi, 22 giugno 2022.

Come già accaduto in passato, anche questa volta GameStop invita tutti gli interessati a sintonizzarsi sul canale Twitch di GS TV a partire dalle ore 16:00. Durante la diretta, i conduttori spiegheranno come acquistare PS5 Digital Edition in versione bundle. Considerato che le unità a disposizione saranno sicuramente limitate, il consiglio per tutti gli interessati è quello di seguire la trasmissione fin dall’inizio per non farsi trovare impreparati al momento dell’apertura delle vendite.

Il rivenditore non ha reso noto cosa comprenderà il bundle in vendita il 22 giugno, l’unica certezza è che la console verrà proposta nel suo modello Digital Edition privo di lettore Blu-ray, il cui prezzo di listino è 399,99 euro.