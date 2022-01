PS5: ora disponibili su Amazon i nuovi DualSense rosa, azzurro e viola

Approdata sul mercato da più di un anno assieme alla rivale Xbox Series X, PS5 rappresenta l'interpretazione di casa Sony alla nuova generazione del gaming. Risposta che passa pura per un controller innovativo e dotato di diverse feature interessanti: il DualSense.

Si tratta dell'evoluzione del precedente – e ormai storico – DualShock, che va ad integrare grilletti adattivi e feedback aptico per rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva che in passato.

Quello stesso sistema di controllo che da oggi, 14 gennaio 2022, assume colorazioni diverse grazie all'uscita in Europa – Italia compresa! – dei pad per PS5 di colore rosa, azzurro e viola. I nuovi DualSense ispirati alla galassia sono quindi già disponibili per l'acquisto su Amazon al prezzo di 74,99 euro l'uno.

Le esclusive colorazioni Galaxy – denominate Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue – hanno disponibilità immediata sui listini del colosso dell'eCommerce fondato da Jeff Bezos: la consegna veloce è garantita per i membri Amazon Prime, ed è disponibile anche la spedizione gratis con consegna prevista per lunedì 17 gennaio.

Le caratteristiche di questi tre nuovi controller per PS5 rimangono naturalmente del tutto invariate, andando a cambiare solo la colorazione. Anche la batteria ricaricabile interna è la stessa e assicura la medesima autonomia.

Cosa ne dite, siete tentati di portarvene uno a casa? Qual è il vostro colore preferito tra quelli proposti da “mamma” Sony?