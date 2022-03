PS5 Pro: 4K nativo e ray tracing avanzato, secondo i primi rumor

Nonostante sia ancora assai difficile reperire una PlayStation 5 a più di un anno dal debutto sul mercato, in rete si inizia già a parlare di PS5 Pro, possibile console mid-gen della scuderia Sony.

Console, questa, che seguirebbe la stessa strada segnata dalla precedente PS4 Pro, e che a sentire le indiscrezioni sarebbe già in lavorazione da parte dei team ingegneristici del colosso giapponese. Più nello specifico, è l’insider conosciuto dalla community come Foxy a diramare le prime informazioni sul nuovo modello tramite il suo account Twitter.

Word on the street is.. #PS5Pro targets Native 4K w/ improved Ray Tracing capabilities, *8K media, I assume movies, streaming, smaller games, and only a slight CPU clock increase.

All games will play on both PS5 systems eg PS4 – PS4 Pro.

ETA 2024

— Games Not War – Foxy (@foxygames_uk) March 8, 2022