PS5 Pro: cosa sappiamo finora

Esattamente come accaduto nella scorsa generazione, PS5 Pro dovrebbe rappresentare la soluzione mid-gen da parte di Sony.

Cos'è una console mid-gen? Si tratta di un concetto introdotto proprio con PlayStation 4 Pro: ovverosia una macchina più potente rispetto l'originale, dotata magari anche di feature esclusive, lanciata nel mezzo del ciclo vitale della piattaforma. Da qui appunto la denominazione convenzionalmente utilizzata: mid-gen.

Non sono molte in realtà le indiscrezioni su PS5 Pro. Abbiamo provato a raccogliere quelle più accreditate e che hanno maggiori probabilità di diventare materiale ufficiale nel corso dei prossimi anni.

PS5 Pro: quando uscirà e quanto costerà?

Uno dei rumor più recenti arriva direttamente da una fonte affidabile del calibro di Moore's Law is Dead. Stando alle informazioni raccolte dal canale YouTube, specializzato in analisi dedicate per PC e Tech, PS5 Pro arriverà tra la fine del 2023 e il 2024. Dovrebbe montare un processore AMD 6nm Zen 3 o Zen 4 con lo scopo di offrire gameplay in 8K.

Il prezzo dovrebbe essere compreso tra i 600 e i 700 dollari: una fascia di costo altissima che punterebbe a sottolineare la qualità dell'hardware, che dovrebbe fare un significativo step in più rispetto la PlayStation 5 originale.

In tal senso, ci aiutano anche indiscrezioni che in qualche modo arrivano da Sony stessa. La compagnia giapponese ha infatti depositato un brevetto per la progettazione di una nuova console dotata di una doppia GPU. Anche in questo caso, si parlerebbe di una macchina decisamente più potente rispetto quella attuale, presumibilmente focalizzata verso l'8K e, perché no, anche per la VR.

PS5 Pro o PS5 Slim per PlayStation VR 2?

C'è anche un'altra ipotesi e sarebbe legata a doppio filo proprio con la Realtà Virtuale. Sony potrebbe decidere di lanciare un modello di PS5 Slim a breve termine, magari nel 2022 o 2023, accompagnandolo in bundle con il PSVR 2.

Ricordiamo infatti che l'azienda nipponica presenterà presto il suo visore di nuova generazione e per spingerne le vendite potrebbe decidere di offrire un bundle con la console, magari un modello revisionato esteticamente rispetto l'attuale.

Una mossa del genere potrebbe persino permettere di ritardare l'ingresso di PS5 Pro sul mercato e puntare su una release al 2024-2025 con un costo più contenuto rispetto quello finora ipotizzato. Sebbene si tratti di un modello premium, PlayStation 3 ha dimostrato in passato che una console venduta a 600 dollari rischia di non avere successo.

Quando sarà possibile trovare una PS5?

Staremo a vedere cosa accadrà. Per adesso, la priorità in casa Sony è risolvere i problemi di scorte che riguardano il modello di lancio di PlayStation 5.

Ad oggi, la situazione è ancora critica e assicurarsi una console di ultima generazione è praticamente una missione impossibile. Secondo alcune aziende del settore, come Samsung, la crisi dei componenti durerà per tutto il 2022, aspetto che potrebbe complicare ulteriormente i piani di PlayStation. Anche in virtù di un possibile lancio di un modello “Slim”.

PS5 Pro sembra dunque essere effettivamente nel planning futuro di Sony, ma le priorità ad oggi sono altre. Se ne tornerà a parlare con insistenza prossimamente, magari tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, quando il presunto lancio potrebbe avvicinarsi inesorabilmente.