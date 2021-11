PS5 Pro e Slim: arrivano i primi concept della mid-gen

Ormai è passato un anno dal fatidico lancio degli hardware di nona generazione: stiamo ovviamente parlando di PS5 e Xbox Series XS. Spostando i riflettori sulla console di Sony, però, apprendiamo che in molti sul web sono già curiosi di vedere le versioni Pro e Slim della console in questione.

Sebbene in molti non siano ancora riusciti a mettere le mani su PS5, Sony aveva già parlato della sua versione Pro nel 2019, quasi tre anni fa. Questa versione più performante, probabilmente, arriverà sul mercato a metà del ciclo vitale di 7 anni della nuova generazione, quindi per il 2023 o, al massimo, 2024.

PS5: Concept Creator ri-immagina la console nella sua versione Pro e Slim

Se sempre più persone, online, tendono a discutere delle performance e dei requisiti che si prospetta rispetti la PS5 Pro, al momento il suo design è completamente sconosciuto.

Ciò avrebbe ispirato Jermaine Smit (alias Concept Creator) a progettare il design della sua personalissima PlayStation 5 Pro. Oltre alla versione classica, bianca e nera, Concept Creator ha dato vita anche ad un modello completamente nero, chiamato Black Edition.

Come potete osservare da questo curatissimo modello, la console pare essere nera lucida e opaca e vi sono applicate strisce che ne accentuano la verticalità.

Invece di due fonti di illuminazione a LED, PlayStation 5 Pro, secondo Concept Creator, ne avrebbe una sola di colore blu, posizionata al di sopra delle fessure per la ventilazione. Jermaine, in aggiunta, ha ridefinito anche le caratteristiche del controller DualSense. Questo presenta un design coordinato a quello della console.

Oltre alla versione Pro, Jermaine ha sviluppato anche la sua idea concernente il modello Slim, decisamente più compatto e più funzionale agli spazi ristretti.

Per osservare l'intero studio del concept e per osservare i sensazionali design di Jermaine, non vi resta che visionare il suo video. In esso, si mostrano i render 3D di entrambi i modelli delle console PS5, i quali offrono un vero e proprio spunto all'immaginazione, soprattutto per coloro che non hanno recuperato ancora la console.

Se al momento, però, volete godervi le vostre PlayStation 5 senza pensare a ciò che comporterà la mid-gen, scoprite con noi quali sono i giochi in arrivo a dicembre 2021.