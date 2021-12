PS5 per il retrogaming: arrivano i giochi PS1 e PS2?

E se vi dicessimo che il prossimo titolo must have di PS5 (ancora introvabile a causa della crisi dei chip) arriverà direttamente dalla fine degli anni '90? Potrebbe essere quello che racconta le vicende di Solid Snake in Metal Gear Solid, rilasciato in un anno d'oro per il mondo videoludico, quel 1998 che ricorda solo chi ha ormai qualche capello grigio in testa. La next-gen potrebbe trasformarsi in una piattaforma di retrogaming, grazie a Spartacus.

Metal Gear Solid, dal 1998 alla PS5?

Il servizio, da più parti paragonato al Game Pass della concorrente Xbox, è stato protagonista di un rumor la scorsa settimana. Ne abbiamo scritto in modo approfondito anche su queste pagine: unirà PS Now e PS Plus, proponendo un abbonamento mensile e con tutta probabilità includendo alcuni dei titoli che hanno fatto la storia della linea di console a marchio Sony, pescando tra i cataloghi di PS1 e PS2.

Il debutto di Spartacus è previsto per la primavera 2022, almeno stando a quanto indicano le voci di corridoio circolate. Dovrebbero essere tre le formule offerte, differenziate per prezzo e (ovviamente) contenuti inclusi, con la più costosa del trio arricchita proprio da titoli che a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio hanno fatto compagnia a un'intera generazione di giocatori.

Secondo i voti di Metacritic, sono queste le Top 10 dei migliori titoli pubblicati per le prime due generazioni di PlayStation (tra parentesi l'anno di uscita).

PS1, la Top 10 dei giochi

Tony Hawk's Pro Skater 2 (2000); Tekken 2 (1998); Gran Turismo (1998); Final Fantasy IX (2000); Chrono Chross (2000); Metal Gear Solid (1999); Gran Turismo 2 (1999); Street Fighter Alpha 3 (1999); Castlevania: Symphony of the Night (1997); Wipeout XL (1996).

PS2, la Top 10 dei giochi