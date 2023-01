PS5 si rompe in posizione verticale? Ecco la risposta degli esperti!

Negli ultimi giorni in rete si è diffuso il panico tra i fortunati possessori di una PS5; e per una notizia alquanto bizzarra, legata a presunti pericoli per l’hardware made in Japan.

Stando alle dichiarazioni di un rivenditore francese, sarebbe infatti sconsigliabile posizionare in verticale la console di nuova generazione a marchio Sony, pena possibili danni dovuti alla fuoriuscita del metallo liquido. A quanto pare però, il tutto sarebbe nato da una incomprensione, come specificato successivamente dallo stesso retailer e dal sito che per primo aveva riportato la notizia, chiamato Wololo.

Stando a quanto scritto nell’aggiornamento della news, lo shop francese parlava di danni subiti da console che in precedenza erano state aperte da altri tecnici non specializzati. In sostanza, non vi è alcun rischio che una PS5 regolare possa subire danni semplicemente restando in posizione verticale, a meno che non vi sia un qualche tipo di difetto relativo all’assemblaggio.

The problem is still real AFAIK, but there is *no evidence* that it happens on consoles that have been sitting in their box. That part was a complete misunderstanding on our end.

