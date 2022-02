PS5 vs Xbox Series X/S: quale ha venduto di più ad oggi?

La nuova generazione del gaming casalingo fa rima con PS5 e Xbox Series X/S. Sono infatti queste le ultime console di casa Sony e Microsoft, lanciate sul finire del 2020 e ancora protagoniste di una cronica mancanza di scorte.

Nonostante sia piuttosto difficile portarsele a casa, entrambe si sono comunque ritagliate un’importante fetta di mercato, e incamminate per sostituire gradualmente le diffusissime PlayStation 4 e Xbox One. Proprio per questo è possibile già da ora farsi un’idea sui dati di vendita attuali, accompagnata pure dalle previsioni per il prossimo futuro.

Piers Harding-Rolls, analista di Ampere Analysis, ha infatti pubblicato un report secondo il quale alla fine del 2021 PS5 ha venduto il 70% di unità in più rispetto a Xbox Series X/S. Come sappiamo dai dati ufficiali diramati da Sony, alla fine dello scorso anno PlayStation 5 ha raggiunto quota 17,2 milioni di console vendute, mentre Microsoft non ha mai ufficializzato i suoi numeri – limitandosi a dire che l’attuale generazione è la migliore nella storia di Xbox. Stando alle stime di Harding-Roll, le due console del colosso di Redmond complessivamente sono ferme a circa 10,3 milioni di unità:

Sony ha concluso il 2021 con le vendite PS5 che hanno raggiunto 17,1 milioni di unità, circa 1,7 volte in più rispetto alle vendite di Xbox Series X/S. In questa fase iniziale del ciclo vitale, il momentum delle vendite globali è con Sony, ma il suo potenziale è stato minato dalla disponibilità del prodotto. Microsoft ha concluso il 2021 con la sua famiglia di Xbox Series raggiungendo complessivamente 10,3 milioni di unità vendute, il che è in linea con il ciclo di Xbox One.

Non solo, stando alle stesse stime, sono state vendute più unità di Xbox Series S che della più potente Series X:

La disponibilità di Xbox Series S, il modello più economico e meno potente, è stata migliore rispetto a Series X e ciò, insieme a Xbox Game Pass, ha trainato le vendite di questo dispositivo digital-only. Ampere stima che le vendite per Series S siano state superiori a quelle di Series X alla fine del 2021.

Guardando in avanti, gli analisti prevedono infine che nel corso del 2022 PS5 venderà il doppio di Xbox Series X/S, ma meno dell’inarrestabile Nintendo Switch.