PS5 venderà il doppio di Xbox Series X nel 2022, secondo un analista

Si chiamano PS5 e Xbox Series X, e rappresentano la visione di Sony e Microsoft per il futuro del gaming. Le due console di nuova generazione, lanciate alla fine del 2020, sono chiamate a sfidarsi a muso duro per conquistare un mercato in continua ascesa, e che sta attraversando un profondo periodo di cambiamento.

Basti pensare al recente affare Activision Blizzard, che ha visto passare la software house americana sotto il controllo degli Xbox Game Studios per la bellezza di quasi 70 miliardi di dollari, con tanto di inevitabile risposta della “grande S”.

Nonostante il colpaccio della concorrenza, pare che il futuro di PlayStation 5 sarà comunque roseo, almeno a sentire le previsioni di un analista. Si tratta di Pier Harding-Rolls, che ha pubblicato un report per conto di Ampere Analysis, secondo il quale PS5 venderà il doppio di Xbox Series X nel corso del 2022.

Più in particolare, la console del colosso giapponese venderà circa 18 milioni di pezzi a livello globale e questo al netto della crisi dei semiconduttori che coinvolge il mercato tecnologico da tempo a causa della pandemia in corso. Le console Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S, si fermeranno invece a quota 9 milioni di pezzi.

🎮Last year the console market saw strong consumer demand met by pressure on availability of components. How will this evolve in 2022? – @PiersHR

Xbox Series: 9m.

PlayStation 5: 18m

Nintendo Switch: 21m

Watch the full video here: https://t.co/qE2HwpcTFZ pic.twitter.com/5mqbZeDkIh

— Ampere Analysis (@AmpereAnalysis) January 20, 2022