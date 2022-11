PSVR2 ha prezzo e data di uscita: la realtà virtuale per PS5 arriva a febbraio

Come un fulmine a ciel sereno, Sony ha annunciato prezzo e data di uscita ufficiali di PSVR2, il nuovo visore per la realtà virtuale compatibile con PlayStation 5.

Il colosso nipponico ha infatti svelato che il visore di nuova generazione raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 22 febbraio 2023.

A stupire, soprattutto, è il prezzo. Dopo aver comunicato un incremento per la console next-gen, ora addirittura PlayStation VR2 è proposto ad un prezzo superiore alla Standard Edition – quella più costosa, per intenderci -, fissato a ben 599,99 euro. La confezione includerà, oltre a PSVR 2, lo stereo headset e una coppia di controller.

Come si legge sulle pagine del PlayStation Blog ufficiale, chiunque vorrà iniziare a giocare sin da subito potrà inoltre approfittare del primo bundle della periferica, disponibile all’acquisto dal day one e al prezzo di 649,99 euro, con tutti i contenuti del pacchetto base con in più una copia di Horizon Call of the Mountain in formato digitale, da riscattare tramite codice sul PlayStation Stote. La basetta di ricarica per i controller VR2 Sense è invece in vendita separatamente e costa 49,99 euro.

Più sotto, le specifiche tecniche di PSVR2 e dei controller VR2 Sense:

Specifiche tecniche PlayStation VR2

Display OLED

Risoluzione schermo​ 2000×2040 per occhio

Frequenza di aggiornamento dello schermo​ 90Hz e 120Hz

Separazione delle ottiche​ Regolabile

Campo visivo​ circa 110 gradi

Sensore di movimento

Sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio tre assi, accelerometro tre assi)​

Sensore di prossimità a infrarossi

4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller​

Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo (una per occhio)

Feedback​ vibrazione sul visore

USB Type-C

Microfono integrato​ e ingresso cuffie stereo

Specifiche tecniche PlayStation VR2 Sense

Tasti​ [Destra]​ PS, Options, tasti azione (cerchio/croce), R1, R2, levetta destra/tasto R3

[Sinistra]​ PS, Crea, tasti azione (triangolo/quadrato), L1, L2, levetta sinistra/tasto L3

Sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio tre assi + accelerometro tre assi) Rilevamento tattile delle dita

LED IR: rilevamento della posizione

Feedback ​effetto grilletto (R2/L2) e feedback aptico (attuatore singolo per unità)

Porta USB Type-C

Bluetooth 5.1​

Batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata

Cosa ne dite, la realtà virtuale targata Sony vi stuzzica nonostante il prezzo fissato verso l’alto?