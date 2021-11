PUBG New State: il nuovo update introduce misure anti-cheat

PUBG: New State ha ricevuto il primo grande aggiornamento (annunciato tramite un blog), costituito da misure che migliorerà il livello di rilevamento di hacker. Questo update, pertanto, ha il mero scopo di diffondere al meglio azioni che tutelino i giocatori e che blocchino quelli che fanno uso di cheat.

L'aggiornamento è senz'altro obbligatorio per gli utenti di Android e iOS. Il battle-royale di Krafton, ovvero PUBG: New State, è uscito solamente all'inizio del mese e il numero di utenti che fanno uso di cheat è davvero elevato, o almeno lo era prima dell'aggiornamento.

Si tratta di misure necessarie, a detta del team di sviluppo, soprattutto per evitare che l'esperienza di gioco degli utenti onesti non si rovini.

Krafton ha anche annunciato che la settimana prossima provvederà a diffondere un altro aggiornamento che limiti ulteriormente le scappatoie utilizzate dai bari. Ecco quelle che sono state le parole dello sviluppatore di PUBG: New State:

New State si è sottoposto ad un'intera giornata di manutenzione (si riferisce al 23 novembre) affinché si aggiornasse alla nuova versione. Questa introduce vari mezzi avanzati che rilevano “programmi di terze parti non autorizzati” in tempo reale. Abbiamo riscontrato, inoltre, un forte aumento nell'utilizzo di programmi non autorizzati, soprattutto durante il fine settimana compreso tra il 20 e il 22 novembre 2021. Seguiranno, tuttavia, sempre più precisi strumenti di rilevazione dei cheat.