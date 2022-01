Quali sono i migliori videogiochi del 2021? Ce lo dice Metacritic

Con la fine dell'anno, anche per il popolo geek è tempo di bilanci. Come da tradizione, ecco allora che il web si colora di diverse classifiche che vanno a premiare i migliori videogiochi del 2021; quelli che hanno popolato PC e console nel corso degli ultimi 365 giorni, e che si sono fatti apprezzare da critica e pubblico per le loro caratteristiche.

Lo stesso ha deciso di fare Metacritic, noto sito di aggregazione delle votazioni, che ha infatti pubblicato sulle sue pagine virtuali una interessante rassegna dedicata all'accoglienza riservata alle produzioni videoludiche che hanno fatto il loro debutto sul mercato negli ultimi 12 mesi.

Per definire con maggiore completezza quali sono i migliori videogiochi del 2021, il portale ha scelto di dedicare una classifica separata per ogni ecosistema videoludico che definisce il settore, eleggendo i suoi “campioni” annuali tra PC e console Sony, Nintendo e Microsoft.

Di seguito, potete dunque consultare i primi 10 classificati stando alle recensioni pubblicate dalla critica nel corso del 2021:

Top 10 PS4 e PS5

Final Fantasy XIV: Endwalker: su PS5, con 93/100 Hades: su PS5, con 93/100 Tony Hawk's Pro Skater 1+2: su PS5, con 90/100 Final Fantasy VII Remake: Intergrade: su PS5, con 89/100 Synth Riders: su PS4, con 89/100 Disco Elysium: The Final Cut: su PS5, con 89/100 It Takes Two: su PS5, con 88/100 Deathloop su PS5, con 88/100 Ratchet & Clank: Rift Apart: su PS5, con 88/100 Ghost of Tsushima: Director's Cut: PS5, con 88/100

Top 10 Xbox One e Xbox Series X|S

Hades: su Xbox Series X|S, con 93/100 Forza Horizon 5: su Xbox Series X|S, con 92/100 Microsoft Flight Simulator: su Xbox Series X|S, con 90/100 Mass Effect: Legendary Edition: su Xbox One, con 90/100 It takes Two: su Xbox Series X|S, con 89/100 Tony Hawk's Pro Skater 1+2: su Xbox Series X|S, con 89/100 F1 2021: su Xbox Series X|S, con 88/100 Yakuza 6: The Song of Life: su Xbox One, con 87/100 Psychonauts 2: su Xbox Series X|S, con 87/100 Hitman 3: su Xbox Series X|S, con 87/100

Top 10 PC

Disco Elysium: The Final Cut: con 97/100 Forza Horizon 5: con 91/100 Final Fantasy XIV: Endwalker: con 91/100 Chicory: A Colorful Tale: con 90/100 Psychonauts 2: con 89/100 Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare: con 88/100 It Takes Two: con 88/100 Hitman 3: con 87/100 Final Fantasy VII Remake: Intergrade: con 87/100 Wildermyth: con 87/100

Top 10 Nintendo Switch

The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition -: con 96/100 Tetris Effect: Connected: con 95/100 Super Mario 3D World + Bowser's Fury: con 89/100 Death's Door: con 88/100 DUSK: con 88/100 Fez: con 88/100 Overcooked! All You Can Eat!: con 88/100 Monster Hunter: Rise: con 88/100 Metroid Dread: con 88/100 Quake Remastered: con 87/100

Per quanto riguarda invece il parere del pubblico, ecco la Top 10 emersa dalle votazioni della community di Metacritic:

Deathloop Halo: Infinite Metroid Dread Forza Horizon 5 It Takes Two Final Fantasy XIV: Endwalker Resident Evil: Village Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart Returnal

Insomma, nonostante un anno piuttosto sottotono, la carne al fuoco non è di certo mancata, come dimostrato anche dai recenti The Game Awards 2021. E per voi, quali sono i migliori videogiochi del 2021? Ditecelo più sotto nei commenti!