Quando uscirà Gears 6? Non molto presto, pare

Le tempistiche di lancio di Gears 6 per Xbox Series X/S potrebbero essere più lunghe del previsto. A riferirlo è l'insider Rand al Thor 19 nell'ultima puntata del podcast “Xbox News Cast”.

Stando alle informazioni raccolte dalla fonte, The Coalition sta lavorando ad un altro progetto basato su Unreal Engine 5. L'obiettivo dello studio è quello di sfruttare il gioco per confrontarsi con il motore e le nuove tecnologie che porta.

Non è la prima volta che si parla di una nuova IP per il team statunitense. Finora sapevamo che sarebbe stato un progetto piccolo da realizzare rapidamente, con lancio fissato per il 2022. In realtà, adesso pare che il gioco sia “cresciuto” fino a diventare un importante titolo tripla-A per il 2023: così tanto da spingere The Coalition a slittare i piani di realizzazione di Gears 6.

La nuova IP resta comunque un mistero: l'insider non entra nel dettaglio del genere di appartenenza e di cosa possa trattare. Conoscendo il pedigree dello sviluppatore possiamo aspettarci un altro sparatutto, ma non sono da escludere sorprese.

E per quanto riguarda Gears 6? A questo punto l'attesa si sposterebbe fino al 2024-2025, circa 5-6 anni dopo il lancio del quinto episodio. Sarebbe il divario più lungo tra un capitolo e l'altro nella storia della saga, che finora aveva rispettato periodi di distacco che andavano dai 2 ai 3 anni.

È comprensibile che The Coalition voglia conoscere a fondo l'Unreal Engine 5 prima di utilizzarlo per realizzare il nuovo gioco di una delle saghe di punta di Xbox e l'IP inedita potrebbe essere funzionale allo scopo.

Ovviamente sono tutte informazioni che devono ancora essere confermate ufficialmente. Se tutto fosse vero, comunque, possiamo aspettarci l'annuncio del nuovo gioco già nel 2022, magari in occasione della conferenza Xbox che verrà organizzata per l'E3 2022 di Los Angeles. Staremo a vedere se sarà così o se ci sarà un'apparizione di Gears 6 a sorpresa.