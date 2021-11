Quantic Dream: il nuovo titolo si chiamerà Star Wars Eclipse

Non solo il remake di Star Wars Knights of the Old Republic in cantiere. Recentemente sono apparsi alcuni leak sul web che stanno diffondendo l'idea secondo cui Quantic Dream starebbe lavorando ad un nuovo gioco relativo all'universo di Star Wars.

Quantic Dream, ricordiamo, è la software house in cui David Cage ha concepito opere rilevanti per la storia del videogioco, come Heavy Rain o Detroit Become Human.

Quantic Dream e Star Wars Eclipse: a quando l'annuncio?

Nuovi dettagli inerenti a questi rumor che circolano liberamente in rete sono emersi grazie a Jeff Grubb, durante un recente episodio del suo show Giant Bob Grubbsnax. Sempre secondo il leaker, il gioco in produzione presso Quantic Dreams si chiamerebbe Star Wars Eclipse.

Grubb sostiene, sebbene non sia certo al 100%, che Star Wars Eclipse sarà ambientato nell'era dell'Alta Repubblica. Questa nasce circa 200 anni prima dell'inizio della saga di Skywalker (in particolare, dopo “La minaccia fantasma”) e 800 anni dopo la caduta della Vecchia Repubblica.

Ancor più importante è che Grubb ha affermato che Star Wars Eclipse sarebbe già pronto per poter essere annunciato, magari durante i The Game Awards 2021. L'annuncio in quest'occasione potrebbe essere plausibile, anche perché siamo già al corrente che Geoff Keighley presenterà nuovi titoli.

Un rapporto di qualche mese fa, a sostegno della tesi di Jeff Grubb, confermava che Star Wars Eclipse era già in sviluppo da 18 mesi.

Presumibilmente si tratterà di action-adventure a tutti gli effetti, cosa che permetterà ad Eclipse di distaccarsi da tutte le opere Quantic Dream. Ricordiamo, infatti, che opere della software house come Detroit Become Human e Beyond Two Souls sono avventure basate esclusivamente sull'aspetto cinematografico e narrativo.

In aggiunta, la nuova produzione potrebbe anche presentare elementi open-world e multiplayer. Come per ogni leak che si rispetti, occorre prendere queste voci con le proverbiali pinze. Tuttavia, presto potremo ricevere dettagli importanti.

Non sappiamo ancora su quali piattaforme possa uscire l'opera, ma presumibilmente sarà giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.