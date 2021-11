Star Wars Knights of the Old Republic: disponibile da ora su Switch

Star Wars Knights of the Old Republic è stato, e lo è tuttora, uno dei giochi di ruolo più apprezzati di sempre. Uscito nel lontano 2003, attualmente è disponibile su numerose piattaforme.

Venne prodotto e sviluppato da BioWare e LucasArts per la prima Xbox e, a partire da oggi, è disponibile anche su Nintendo Switch!

Alla modica cifra di €14,99, vi consigliamo di acquistare questa perla dei GDR, in quanto è stato sviluppato tramite una formula che suona ancora fresca e piacevole sul fronte della giocabilità.

Per effettuare il download di Star Wars Knights of the Old Republic, vi basterà accedere all'eShop di Nintendo Switch. Dopodiché, dovrete assicurarvi di avere a disposizione 12GB di spazio liberi nella memoria di archiviazione.

Ambientato in un periodo antecedente agli eventi dei film, Star Wars Knights of the Old Republic (detto anche Star Wars KOTOR) è un titolo da non lasciarsi sfuggire. Soprattutto i fan del franchise sci-fi dovrebbero fare in modo di recuperarlo al più presto.

Affrettatevi ad effettuarne il download. Questa risulta la chance perfetta per eliminare Star Wars KOTOR dalla vostra lista di Backlog, soprattutto in vista del remake che è stato annunciato recentemente.

Il remake, come del resto il port su Nintendo Switch, è in sviluppo presso Aspyr e verrà lanciato in esclusiva per PlayStation 5. Il remake di Star Wars KOTOR riprenderà anche le voci del capitolo originale, a distanza di quasi vent'anni.

Star Wars Knights of the Old Republic è al momento disponibile su Nintendo Switch, PC (anche via Steam), Xbox e dispositivi mobile Android e iOS. Di seguito potrete vedere il trailer d'annuncio dell'attesissimo remake di KOTOR.