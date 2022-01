Quanto dura Elden Ring? FromSoftware risponde

25 febbraio 2022. È questa la data cerchiata a più tinte di rosso sui calendari di quanti attendo al varco Elden Ring, ultima fatica di casa FromSoftware.

Il soulslike open world, realizzato dal team di Hidetaka Miyazaki in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, promette di migliorare e ingrandire quanto di buono abbiamo già apprezzato nella trilogia ruolsitica di Dark Souls, portandoci ad esplorare un Interregno ricolmo di attività da svolgere e di nemici da combattere.

E se è vero che l'uscita dell'actionRPG su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One è praticamente dietro l'angolo, allo stesso modo la software house nipponica ha voluto condividerne un dettaglio importante. E su cui i fan si saranno sicuramente interrogati.

Yasuhiro Kitao, producer di Elden Ring, ha infatti svelato che i giocatori impiegheranno circa trenta ore per portare a termine la storia principale del gioco. Questa stima non tiene quindi in considerazione le missioni secondarie e l'esplorazione delle aree facoltative, difficili da evitare per qualsiasi appassionato di giochi di ruolo più in generale.

Elden Ring will take around 30 hours to complete if you follow just the main route. (via TGS)https://t.co/bHdPgjujPz #ELDENRING pic.twitter.com/ivzyPwoMq4 — Okami Games (@Okami13_) January 24, 2022

Pare allora lecito pensare che, per completare Elden Ring al 100%, siano necessarie almeno altre 10 ore aggiuntive, o anche qualcosina di più. Scopriremo l'effettiva longevità del titolo tra poco meno di un mese, quando si farà strada sugli scaffali fisici e digitali in tutte le edizioni previste.