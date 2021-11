Rainbow Six Siege: Six Invitational 2022 senza pubblico, è ufficiale

Ubisoft ha annunciato ufficialmente il prossimo grande evento dedicato a Rainbow Six Siege, il Six Invitational 2022. Programmato dall'8 al 20 febbraio, la nuova edizione della nota competizione eSport si svolgerà a Montreal, in Canada, ma non è prevista la partecipazione del pubblico dal vivo.

“Più che un semplice torneo, il Six Invitational è il momento dell'anno in cui l'intera famiglia Siege si riunisce per celebrare un nuovo anno di Rainbow Six Siege. Con un evento così simbolico, prendere la decisione di non ospitare un pubblico dal vivo è stato difficile. La salute e la sicurezza di tutti i partecipanti è la nostra priorità.“

Il noto publisher si riserva la possibilità di rivalutare l'ammissione del pubblico dal vivo nel corso dei prossimi mesi, a patto che le condizioni lo consentano.

Il Six Invitational è la più grande manifestazione eSportiva dell'anno dedicata a R6, le 20 squadre più forti al mondo si sfidano per salire sul tetto del mondo e soltanto un team raccoglierà lo scettro di campione 2022. Ad oggi abbiamo già 16 squadre qualificate, nel corso delle prossime settimane verranno selezionati gli ultimi 4 team rimanenti, sulla base dei punti accumulati durante l'evento Six Majors e nelle leghe regionali.

Ecco i nomi dei team già qualificati: