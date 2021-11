Razer Viper Mini: ottimo mouse da gaming a soli 25€ (-50%)

Il mouse Razer Viper Mini si trova in offerta su Amazon a 24,99€, un prezzo eccezionale per l'ottima periferica da gaming. Lo sconto di oggi dimezza il prezzo iniziale e porta il mouse da gioco al prezzo più basso di sempre.

A questo prezzo è impossibile trovare di meglio, il Razer Viper Mini rappresenta una valida scelta anche per i gamer più esigenti. È adatto ai videogiocatori competitivi, grazie al performante sensore ottico da 8500 DPI e – pur non essendo wireless – il cavo Razer SpeedFlex è stato ideato per non intralciare i movimenti rapidi del polso e del braccio.

Inoltre, questa versione Mini è un po' più compatta, favorisce l'utlizzo corretto e comodo del mouse anche a chi non ha mani particolarmente grandi o predilige una presa di tipo Claw o Fingertip.

Come ogni mouse da gaming che si rispetti, non può mancare un sistema di selezione dei DPI e la retroilluminazione RGB. Il sistema di illuminazione del Viper Mini si sincronizza con tutti le periferiche Razer compatibili, grazie al software Chroma.

Oggi il Viper Mini è disponibile in offerta su Amazon a 24,99€, con spedizione senza costi aggiuntici e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.