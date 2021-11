Razer Viper Ultimate a soli 79€ (-53%): Black Friday Amazon

Il Black Friday è iniziato, fino al 29 novembre su Amazon ci saranno tantissimi sconti e promozioni interessanti su diverse categorie di prodotto. Una tra le categorie soggette a forti sconti è quella dei mouse, l'ottimo Razer Viper Ultimate si trova in offerta su Amazon a 79,99€, con un enorme sconto del 53% che si traduce in un risparmio effettivo di ben 90 euro.

Il Razer Viper Ultimate è uno dei mouse wireless più acquistati e apprezzti del momento, con un rapporto qualità/prezzo molto interessante e caratteristiche tecniche adatte ai videogiocatori più competitivi. Grazie ad un design simmetrico e al prestante sensore ottico da 20.000 DPI, il Viper rappresenta la scelta ideale per la maggior parte dei giocatori.

Anche la batteria non è niente male, con una durata più che sufficiente per oltre 70 ore di gioco e un sistema di ricarica rapida piuttosto efficiente. L'offerta di oggi include in confezione anche la base di ricarica, con la quale è possibile caricare il mouse sfruttando il pratico connettore magnetico sottostante.

Oggi il Razer Viper Ultimate è disponibile in offerta su Amazon a 79,99€, uno sconto imperdibile che porta la periferica top di gamma al prezzo più basso di sempre.