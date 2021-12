Regali di Natale last minute? Ecco cinque giochi a meno di 5€ in offerta su Steam

Il Natale è alle porte, eppure ti sei reso conto di essere ancora in alto mare con i regali? Niente paura: ci sono i Saldi Invernali di Steam, che – come da tradizione – offrono un ampio catalogo digitale di titoli in super sconto. Se vuoi fare un regalo last minute a te stesso, il tuo partner, un amico oppure un familiare, ecco cinque consigli per giochi a meno di 5 euro da acquistare sulla piattaforma di Valve. A questo link potrai, invece, trovare l'elenco completo delle offerte disponibili a meno di 5 euro.

1. Undertale

Se masticate l'inglese, provate Undertale: un RPG diventato un vero e proprio cult fra i videogiocatori. Sviluppato tramite GameMaker: Studio dal programmatore indie Toby Fox, è stato pubblicato per la prima volta nel 2015 e in pochissimo tempo è stato in grado di generare particolare attenzione grazie ad alcuni elementi innovativi introdotti nel gameplay, condito da indimenticabili personaggi. Il giocatore si troverà di fronte ad alcune scelte che possono influenzare il corso della partita e condurre verso un finale differente. Un titolo, insomma, da giocare e rigiocare per scovarne ogni segreto. Undertale è in offerta a 2,99 euro (invece di 9,99).

2. Rayman Legends

Vi siete persi Rayman Origins distribuito gratuitamente qualche giorno fa? Potete rifarvi con Rayman Legends, leggendario platform sviluppato da Ubisoft Montpellier. Pubblicato nel 2013, il gioco è invecchiato piuttosto bene, tanto da vantare versioni su ben otto piattaforme diverse e tre spin-off per dispositivi mobili. Senza ulteriori presentazioni, vi lasciamo alla descrizione ufficiale del gioco: “Rayman, Globox e i Teens vagano in una foresta incantata quando scoprono una tenda misteriosa piena zeppa di splendidi dipinti. Osservandoli più da vicino, notano che ogni quadro sembra raccontare la storia di un mondo fantastico”. Rayman Legends è in sconto, grazie ai saldi Steam, a 4,99 euro.

3. Bayonetta

In attesa di Bayonetta 3, in uscita esclusiva per Nintendo Switch nel 2022, perché non fare un ripasso generale cominciando dalle origini? Pubblicato originariamente nel 2010 per PlayStation 3 e Xbox 360, l'acclamatissimo capolavoro d'azione di Platinum Games è approdato sulla piattaforma Valve solamente nel 2017 in versione rinnovata, in grado di girare a 4K e 60fps. “Bayonetta. Ultima sopravvissuta di un antico clan di streghe incaricato di mantenere l’equilibrio tra la luce, l’oscurità e il caos, fu seppellita in una bara per proteggere sé stessa e il nostro mondo. Dopo 500 anni viene risvegliata: si scatena così una serie di eventi dalle conseguenze disastrose”. Il gioco è in offerta a 4,00 euro anziché 19,99.

4. Gris

È difficile che un titolo indie riesca a far parlare molto di sé. E, se accade, significa che ci troviamo di fronte ad un piccolo capolavoro tutto da scoprire. Pariamo di Gris, un'avventura platform sviluppata dalla software house spagnola Devolver Digital e pubblicata nel 2019, vendendo oltre un milione di copie. Chi è Gris? È una ragazza piena di speranza e persa nel suo mondo, che si trova a vivere un'esperienza molto difficile. A questo viaggio nel dolore fa da contraltare il suo abito, che le fornisce nuove abilità per affrontare una cupa realtà. Con l'evolversi della storia, Gris crescerà emotivamente e imparerà a vedere il suo mondo in modo diverso, scoprendo nuove strade da percorrere usando abilità che prima non aveva. Un'esperienza serena, evocativa, in un mondo realizzato meticolosamente e ricco di rompicapi e sfide. La caratteristica principale è che Gris è quasi completamente privo di testo: solo semplici indicazioni dei comandi. Il titolo è in offerta grazie ai saldi a 4,24 euro invece di 16,99.

5. Portal & Portal 2

Possiamo affermare con fermezza che chiunque conosce Portal, il celebre rompicapo in prima persona sviluppato da Valve e pubblicato nel lontano 2007. Ad oggi è uno dei titoli più acclamati nel suo genere, nonché uno dei più innovativi e longevi. Ambientato nei misteriosi laboratori di Aperture Science, il gioco è progettato per modificare le modalità di approccio, manipolazione e analisi delle possibilità all'interno di un dato ambiente. Lo scopo è quello di risolvere rompicapo fisici aprendo portali (dai caratteristici bordi arancioni e blu) attraverso cui trasportare se stessi oppure oggetti utili alla risoluzione del dilemma. Portal e il suo sequel Portal 2 sono in offerta a soli 1,63 euro l'uno.