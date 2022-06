Resident Evil 8: Village in terza persona, Shadows of Rose è il primo DLC

Mentre i fan festeggiano l’annuncio del remake del quarto capitolo e il pieno supporto a PS5 e Xbox Series X/S per il resto della saga, Resident Evil 8 Village continua a voler fare paura.

E lo fa con l’annuncio di una prima espansione per la storia del gioco di casa Capcom, denominata Shadows of Rose e al centro del trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

Il DLC vede come protagonista Rose, figlia di Ethan Winters e ormai divenuta adulta. La ragazza, dotata di poteri paranormali, sarà chiamata ad affrontare una nuova e pericolosa minaccia all’interno del Castello Dimitrescu. Oltre all’evidente salto temporale, un’altra particolarità dell’espansione di Resident Evil 8 è la presenza della tanto desiderata visuale in terza persona. Non solo, Capcom ha annunciato che questo tipo di telecamera – richiesta a gran voce dal pubblico – sarà implementata anche nel videogioco di base, naturalmente in modo opzionale.

Altra novità riguarda The Mercenaries Additional Orders, un’aggiunta della modalità arcade che permetterà ai giocatori di affrontare nuove sfide e di utilizzare altri personaggi come Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimitrescu, due dei boss della storia.

Shadows of Rose, la modalità terza persona e The Mercenaries Additional Orders faranno parte di un DLC acquistabile separatamente, ma sarà possibile ottenere il gioco e tutte le espansioni grazie a Resident Evil 8 Village Gold Edition. Sia i contenuti a pagamento che la versione completa del gioco saranno disponibili a partire dal 28 ottobre 2022.