Resident Evil 4 Remake: la giacca di Leon è in vendita ad un prezzo da urlo!

Dopo tutta una serie di indiscrezioni a rincorrersi in rete negli ultimi mesi, finalmente Capcom ha alzato il sipario su Resident Evil 4 Remake nel corso dello State of Play di giugno.

Il rifacimento dell’indimenticabile kolossal orrorifico con protagonista Leon S. Kennedy in terra spagnola vedrà la luce il prossimo 23 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. A muoverlo sarà l’incredibile RE Engine, per quello che sembra già un titolo carico di nostalgia ma anche di piccole e grandi innovazioni.

A non cambiare, rispetto al videogame originale del 2005, è il look del protagonista, impreziosito da una giacca che è considerata ormai mitica nell’immaginario videoludico. La stessa che è già stata messa in vendita da Schott NYC, storica marca di abbigliamento specializzata nella realizzazione di abbigliamento “per motociclisti”.

Come si legge sulle pagine del portale PCGamer.com, lo stilosissimo bomber in pelle di montone marrone di Leon è nel listino sul sito ufficiale di Schott NYC, pur senza alcun riferimento diretto a Resident Evil 4 Remake.

Lo stesso disclaimer mostrato dall’azienda giapponese alla fine del reveal trailer di Resident Evil 4 Remake, d’altronde, precisa che la giacca in questione “appare nel video su concessione di Schott NYC”. Per questo gioiellino, i collezionisti dovranno sborsare ben 1500 dollari, vale a dire circa 1400 euro al tasso di cambio attuale.

Vi ricordiamo che il nuovo survival horror di Capcom è atteso al lancio per il 24 marzo 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.