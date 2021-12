Resident Evil Apocalypse è il nuovo gioco della serie? Primi dettagli

Sono informazioni che vanno prese con le pinze, ma da 4chan trapela un documento che svela Resident Evil Apocalypse. Dovrebbe trattarsi di un nuovo gioco della serie, con visuale in terza persona e diversi elementi innovativi.

Come si legge su Reddit, il gioco sarebbe nelle fasi iniziali dello sviluppo, con l'obiettivo di lanciarlo nel 2024. A livello di storia parliamo di quello che dovrebbe essere di fatto Resident Evil 9, con un capitolo finale che vada a chiudere definitivamente il percorso dei vecchi personaggi.

A differenza di Resident Evil 7 e Village, il titolo pare proporrà un impianto di gioco con visuale in terza persona, ritornando quindi alle meccaniche introdotte con il quarto capitolo.

Il progetto viene definito come un'esperienza survival horror rigorosamente single player che introdurrà un sistema di partner innovativo, non viene spiegato in che modo. In termini di filosofia, si punta a mettere insieme le caratteristiche di Resident Evil 2 e Outbreak per creare un senso di terrore.

L'ambientazione di Resident Evil Apocalypse pare sarà quella di una misteriosa città fantasma, in cui troveremo creature ispirate al folklore come Wendigo e Goatman. L'atmosfera vorrà invocare la profonda paura dell'ignoto e il terrore delle foreste profonde, come nel libro “Ritual”.

Per il resto, una prima build sarebbe in mano ai beta-tester per esaminare alcuni sistemi inediti di gameplay.

Come detto in apertura, sono tutte informazioni da confermare ufficialmente. Potrebbe essere però proprio questo l'atteso sequel di Resident Evil Village.