Resident Evil Village: terza persona in arrivo con un DLC?

Resident Evil Village potrebbe presto abbracciare la visuale in terza persona con un futuro DLC.

Lo suggerisce una tweet pubblicato da Geoff Keighley, giornalista e presentatore dei recenti Game Awards 2021. Nel suo cinguettio, infatti, è possibile notare una foto che mostra il protagonista Ethan di spalle mentre osserva il Castello Dimitrescu.

È un dettaglio che è sfuggito ai più, comparso proprio durante la cerimonia di premiazione dei migliori giochi del 2021. Il fatto che Keighley si sia preso la premura di scattare quel momento e condividerlo con i fan, lascia sperare in un aggiornamento in arrivo per il gioco, che potrebbe introdurre la “vecchia” visuale in terza persona.

Del resto, si tratta di una modifica che è già stata inserita dai fan grazie ad apposite mod amatoriali. Sebbene Capcom sia molto convinta della visuale in prima persona introdotta con Resident Evil 7, potrebbe fornire agli appassionati un'opzione aggiuntiva agli appassionati che volessero rivivere l'avventura di Ethan con la telecamera alle spalle.

Ovviamente le ipotesi sul campo sono diverse. Potrebbe arrivare, appunto, una semplice opzione da attivare dai menu di gioco. Non è da escludere nemmeno un DLC vero e proprio, che introduca non solo questa possibilità, ma nuovi contenuti a livello di storia.

In attesa di scoprirne qualcosa di più, ricordiamo che Resident Evil Village è l'ultimo capitolo della serie sviluppata da Capcom ed è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il prossimo episodio, Resident Evil 9, pare sarà un'altra rivoluzione nelle meccaniche di gioco della saga, stando ad alcune recenti indiscrezioni. È ancora presto però per saperne di più.