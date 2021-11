Resident Evil 9 potrebbe rivoluzionare (di nuovo) la serie horror

Con l'ottavo capitolo ancora ben caldo e saldamente ancorato ai cuori dei fan, si inizia già a parlare di Resident Evil 9. Questa volta, però, non si tratta di semplici rumor sul futuro della serie survival horror per eccellenza, ma di notizie che arrivano dalla viva voce di uno dei “capoccia” di casa Capcom.

Mentre in rete si accavallano indiscrezioni sul franchise – che spaziano tra DLC, nuovi remake e capitoli inediti -, è infatti il director di Resident Evil Village, Morimasa Sato, a condividere con il pubblico alcune considerazioni su quale direzione potrebbe prendere il franchise nei prossimi anni.

Come dichiarato dallo sviluppatore sulle pagine del magazine nipponico Famitsu – via Siliconera -, Resident Evil 9 potrebbe quindi rivoluzionare ancora una volta le meccaniche e le atmosfere di Biohazard – questo il nome della saga nella Terra del Sol Levante -, dopo le rivoluzioni avviate da Resident Evil 4 e Resident Evil 7:

Non ho un'idea specifica, ma penso sempre ad una domanda fondamentale: cos'è l'horror? Ci sono alcuni cliché con le classiche creature, scenari e soluzioni horror, ma la paura è fondamentalmente una reazione istintiva verso uno evento imprevedibile o sconosciuto. Penso dunque che possono esserci nuove idee di orrore, o un nuovo Resident Evil, solo dopo aver superato ogni cliché. Resident Evil si è sempre evoluto per raggiungere la miglior esperienza horror, talvolta portando incredibili cambiamenti alla serie. Non so come potrà evolversi in futuro.

Insomma, il nono capitolo di Resident Evil potrebbe realmente esplorare nuove frontiere orrorifiche. A tutto vantaggio di quanti restano “affamati” di esperienze poligonali che fanno dell'horror la loro chiave di volta.

In ogni caso è ancora troppo presto per sbilanciarsi, mentre sempre sul web sono in molti a sostenere che la “veterana” Jill Valentine ricoprirà un ruolo particolarmente importante nella narrazione di Resident Evil 9. Nel frattempo, Resident Evil Village sta trainando le vendite di Capcom, a conferma di quanto la community geek lo abbia apprezzato.