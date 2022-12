Resident Evil Code Veronica Remake: Capcom blocca ufficialmente il videogame dei fan

Mentre Capcom è impegnata nello sviluppo del rifacimento di Resident Evil 4 – in arrivo il prossimo mese di marzo su PC e console -, erano in tanti ad essersi interessati a Resident Evil Code Veronica Remake, progetto fan made visto di recente con una demo scaricabile gratuitamente.

Purtroppo, però, la compagnia di Osaka ha deciso di fermare la realizzazione del remake amatoriale, al momento l’unico ufficialmente in cantiere per l’avventura orrorifica con protagonisti Claire Redfield e suo fratello Chris.

Gli autori di Resident Evil Code Veronica Remake hanno infatti annunciato via Twitter di aver ricevuto un Cease & Desist dagli uffici di Capcom. Inizialmente, ha spiegato il gruppo al lavoro sul remake, l’azienda giapponese aveva domandato in maniera cortese diversi dettagli relativi al processo di realizzazione del Fan Remake di Resident Evil Code Veronica, in particolare sulle fonti utilizzate per lo sviluppo di modelli e animazioni. In seguito, Briins e Matt Croft si sono visti recapitare diversi messaggi che vanno a confermare che il Fan Remake rappresenta di fatto una violazione del copyright di Resident Evil, e che quindi intimano lo stop ai lavori.

Code Veronica and Resident Evil fan remakes are officially canceled by Capcom.

We apologize for the inconvenience and disappointment. All info on the developer discord. Thank you.

▶️ https://t.co/aDiCvx1LGp pic.twitter.com/S5TNEnaXVw — Resident Evil : Code Veronica REMAKE (@RECodeVeronicaR) December 24, 2022

Stop che giunge del tutto sorpresa, considerando che il titolo era in lavorazione da più di un anno e che, come già detto, era stata pubblicata anche una demo. Allo stesso modo, va a chiudere anche il sito web di Resident Evil Code Veronica Remake, con i fan che a questo punto non possono fare alto che restare in attesa di un rifacimento di Code Veronica da parte di Capcom, ancora mai annunciato.