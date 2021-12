Resident Evil Outrage, il gioco multiplayer è stato cancellato?

Si è parlato molto di Resident Evil Outrage durante il periodo dell'E3 2021 di Los Angeles.

Le indiscrezioni del periodo volevano si trattasse di un gioco multiplayer pensato in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco poi non venne annunciato e adesso pare sia stato addirittura cancellato.

A riferirlo è NateDrake, noto insider vicino al mondo Nintendo, che fornisce anche qualche precisazione interessante sulle piattaforme di destinazione del gioco.

Infatti, differentemente da quanto trapelato la scorsa estate, pare che Resident Evil Outrage non fosse un progetto per Nintendo Switch, nonostante confermi la sua natura di titolo multigiocatore.

Un capitolo della serie effettivamente in sviluppo per la console ibrida giapponese sarebbe ancora in lavorazione, ma totalmente slegato dal progetto Outrage.

“È meglio dimenticare RE Outrage. Le persone nel thread hanno ragione sul fatto che fosse una cosa multiplayer, ma adesso è stato probabilmente cancellato. Inoltre, non è mai stato Resident Evil per Switch. Non so come si siano incrociate le due informazioni. Il titolo per Switch è qualcosa di totalmente estraneo a Outrage. Qualunque cosa sia, Resident Evil per Switch rimane un progetto attivo da definire“.

È quanto ha affermato in vari post l'insider NateDrake sul forum di Famiboards.com.

Le prime indiscrezioni affermavano che Resident Evil Outrage fosse un capitolo che avrebbe messo in primo piano il personaggio di Rebecca Chambers, vista nel primo episodio della serie e in Resident Evil 0.

Poi si è passati alla voce del progetto multiplayer, che adesso l'insider conferma secondo quanto raccolto dalle sue fonti, fino alla sua cancellazione.

Un caso particolare insomma, dato che parliamo di un gioco mai confermato ufficialmente e che, se fosse stato effettivamente cancellato, non verrà di certo menzionato da Capcom in futuro.

Scopriremo nei prossimi mesi quali sono le intenzioni della casa giapponese con la serie e se esiste davvero, a questo punto, questo presunto episodio esclusivo per Nintendo Switch.