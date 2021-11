Resident Evil Village: la nuova offerta Amazon per PS4 fa davvero paura

Il successo commerciale e di critica di Resident Evil Village è conclamato. D'altronde si tratta di uno dei titoli più gettonati di questa generazione, in grado di riportare orrore e tensione sui nostri schermi.

Un capolavoro a tutto tondo che oggi può essere tuo, grazie alla “spaventosa” offerta di Amazon. Il colosso dell'eCommerce propone infatti l'ottavo capitolo della serie survival horror a soli 49,99 euro. Si tratta della versione PlayStation 4, prima prezzata di listino a 69,99 euro.

Puoi quindi risparmiare ben 20 euro per portarti a casa un'esperienza ad alta tensione da vivere impugnando il tuo fedele DualShock. E che difficilmente dimenticherai molto presto.

Considerando che Resident Evil Village ha fatto il suo debutto sul mercato da appena 5 mesi, la promozione di Amazon risulta particolarmente invitante, soprattutto per chi la teneva d'occhio in attesa di poterla acquistare in sconto. Una gradita sorpresa, insomma, in attesa di scoprire tutte le nuove offerte che saranno lanciate in occasione del Black Friday.

Se sei impaziente, l'horror game made in Japan può essere tuo a questo prezzo particolarmente conveniente già da oggi, 3 novembre 2021, pronto a trascinarti in una narrazione seducente e al tempo stesso spaventosa, in cui volti vecchi e nuovi si alternano regalando un colpo di scena dopo l'altro:

Ambientata alcuni anni dopo gli orribili eventi dell'acclamato Resident Evil 7 Biohazard, la storia inizia con Ethan Winters e sua moglie Mia che vivono pacificamente in un nuovo paese, liberi dai loro incubi passati. Proprio mentre stanno costruendo la loro nuova vita insieme, la tragedia li colpisce ancora una volta. Chris Redfield, il leggendario eroe della serie Resident Evil, ricompare nella loro vita e la sconvolge orribilmente.

Cosa ne dite, ne approfitterete subito? Il consiglio è quello di affrettarsi, in quanto le scorte in promozione sono limitate.