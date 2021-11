Resident Evil Village per PS5: non volete perdervi questo sconto pazzesco su Amazon

Il recente Resident Evil Village, in nomination come Game of the Year, è attualmente scontato al prezzo più basso di sempre su Amazon.

Questo ottavo capitolo principale della longeva serie di giochi survival-horror è disponibile all'acquisto nella versione PS5 a soli €27,97, invece del prezzo originario di €69,99 (-60%). Lo sconto del 60% rappresenta un'ottima occasione per recuperare questo ottimo titolo di Capcom.

Resident Evil Village offre una trama ambientata alcuni anni dopo gli orribili eventi dell'acclamato Resident Evil 7 Biohazard. La storia inizia con Ethan Winters e sua moglie Mia che vivono pacificamente in un nuovo paese, liberi dai loro incubi passati.

Proprio mentre stanno costruendo la loro nuova vita insieme, la tragedia li colpisce ancora una volta. Chris Redfield, il leggendario eroe della serie Resident Evil, ricompare nella loro vita e la sconvolge orribilmente.

Tra le caratteristiche presenti nel titolo, i fan di vecchia data potrebbero riconoscere alcune funzionalità dei precedenti giochi. Tra queste, il mercante soprannominato “The Duke” consentirà ai giocatori di acquistare e vendere oggetti e personalizzare le proprie armi. Oltre ad attaccare i nemici, ora Ethan potrà anche proteggersi dagli attacchi in arrivo e guadagnare tempo, dando la possibilità ai giocatori di definire la migliore strategia per sopravvivere alle sfide che lo attendono.