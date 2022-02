Scalebound: PlatinumGames ci crede ancora, ne discuterà con Microsoft

Sono in tanti tra i videogiocatori, soprattutto quelli fedeli a casa Microsoft, a ricordare Scalebound. L'ambizioso progetto di Hideki Kamiya e della sua PlatinumGames venne annunciato nel 2014 per Xbox One e PC, per poi essere inevitabilmente cancellato.

Eppure i fan, così come la compagnia, non hanno mai desistito, e adesso arrivano nuove speranze affinché il titolo venga effettivamente portato a termine e reso disponibile sulle piattaforme del colosso di Redmond.

Se è vero che lo scorso novembre lo stesso Kamiya aveva dichiarato che Scalebound era un progetto difficile da realizzare 12 anni fa, ora il “papà” di Bayonetta e Devil May Cry rivolge un appello direttamente a Phil Spencer, capo della divisione Xbox – che per altro riceverà il premio alla carriera ai prossimi DICE Awards.

“Kamiya dice sempre di voler lavorare a Scalebound”, ha infatti raccontato Atsushi Inaba, CEO di PlatinumGames, ai microfoni di IGN Japan. “Entrambi vogliamo davvero sviluppare il gioco, e non parlo di un semplice proposito, qualcosa del tipo ‘se un giorno ne avessi la possibilità'. Voglio parlarne con Microsoft in maniera appropriata”.

“Ci sono tante possibilità e credo che Microsoft non abbia scelta se non impiegare in qualche modo quella proprietà intellettuale!”, ha poi aggiunto Hideki Kamiya, lanciando un appello direttamente al CEO di Xbox: “Phil, facciamolo insieme!”

Insomma, Scalebound potrebbe non essere ancora morto. Possibile che dalle sue ceneri nasca un nuovo e promettente videogioco?