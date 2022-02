Phil Spencer di Xbox riceverà il premio alla carriera ai DICE Awards 2022

Mentre si avvicina l'esordio degli attesissimi DICE Awards 2022 – almeno da parte della community videoludica -, l'Academy of Interactive Arts & Sciences hanno annunciato in via ufficiale che Phil Spencer riceverà il Premio alla Carriera.

Sarà proprio il capo e volto della divisione di Xbox di Microsoft ad essere insignito della prestigiosa onorificenza, riconosciuto dagli organizzatori dell'evento come il candidato ideale per il Lifetime Achievement Award, per via di una carriera virtuosa e costellata di successi – pensiamo alla recentissima acquisizione di Activision-Blizzard da parte del colosso di Redmond:

Durante tutta la sua carriera in Microsoft, Phil Spencer ha dimostrato passione e leadership. È responsabile di innumerevoli iniziative di grande impatto e scelte fondamentali che si sono riverberate nell'intero settore dei videogiochi. A nome dell'intero board dell'Academy, non vediamo l'ora di celebrare l'importante impatto di Spencer sulla storia dei videogiochi consegnandogli il nostro Lifetime Achievement Award.

Spencer stesso si dice estremamente onorato per il Premio alla Carriera dei DICE Awards 2022 e spiega sui social che “si dice che le persone con cui lavoriamo sono la parte più importante di qualsiasi progresso che facciamo. Questo è così vero per me! Tante persone mi hanno aiutato a imparare, crescere e realizzare le opportunità che abbiamo saputo costruire insieme, non solo i membri del Team Xbox ma anche i videogiocatori, tutti i partner e gli altri proprietari di piattaforme. Grazie!”.

La cerimonia che celebrerà l'impegno di Phil Spencer nell'industria in pixel e poligoni con il Premio alla Carriera e decreterà i vincitori dei DICE Awards 2022 si terrà giovedì 24 febbraio a Las Vegas.