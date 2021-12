Scorn: nuovo trailer e data di uscita per l'esclusiva PC e Xbox

Inizialmente previsto per quest'anno, Scorn arriverà più tardi del previsto. Ebb Software ha annunciato infatti che l'horror psicologico in prima persona sarà disponibile da ottobre 2022 per PC e Xbox Series X/S.

La data di uscita è stata comunicata insieme a un trailer che potete visionare in allegato a questo articolo. Il gioco, che ha fatto scalpore per il suo dettaglio grafico e le atmosfere disturbanti, sarà incluso al Day One anche nel catalogo di Xbox Game Pass.

A conti fatti sul titolo non sappiamo ancora granché. Affidandoci alla descrizione ufficiale, possiamo dire che Scorn è ambientato all'interno di un universo da incubo fatto di forme strane e scenari cupi.

La sua esperienza ludica è progettata nell'idea di essere letteralmente “gettati” nel mondo di gioco: isolati e persi in questo ambiente onirico, esploreremo diverse regioni interconnesse in modo lineare. Ognuna di esse contiene il proprio tema, enigmi e personaggi che sono parte integrante per la creazione di un mondo coeso e terrificante.

Scorn si inserisce nel genere degli horror in prima persona e in questo senso promette di essere suggestivo e coinvolgente, grazie ad atmosfere che hanno già colpito gli appassionati nelle poche, ma decise, dimostrazioni di gameplay.

Lo sviluppatore ha lavorato inoltre per dare agli utenti una completa consapevolezza del corpo del loro alter-ego virtuale: questo significa che l'interazione con gli ambienti di gioco sarà molto realistica, con oggetti che vengono effettivamente raccolti dalle proprie mani (e non risultano fluttuanti a mezz'aria), macchine e strumenti che vengono attivati realisticamente e via dicendo.

Un altro aspetto fondamentale riguarda infine la gestione dell'inventario e delle munizioni, che è stata definita molto limitata. I giocatori dovranno essere bravi a pensare a quando combattere e quando invece sarebbe meglio nascondersi e fuggire, con l'obiettivo di non trovarsi presto a secco di oggetti utili per avanzare nella storia.

Scorn sarà dunque disponibile da ottobre 2022 per PC e Xbox Series X/S.