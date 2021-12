Sea of Thieves celebra 5 milioni di copie vendute su Steam con un regalo

Soltanto lo scorso ottobre Sea of Thieves festeggiava i suoi 25 milioni di utenti. Oggi il titolo sandbox “piratesco” ha raggiunto un nuovo traguardo: 5 milioni di copie vendute su Steam, dove è approdato appena 18 mesi fa togliendo di fatto l'esclusiva a Microsoft e Windows. Per festeggiare questa pietra miliare Rare, lo studio di sviluppo del titolo, ha deciso di regalare l'emote “All Together Now”. Per ottenerla basterà semplicemente accedere al gioco in qualsiasi momento prima dell'1 di notte (ora italiana) del 29 dicembre.

We're celebrating more than five million scoundrels splashing out for Sea of Thieves on Steam! To mark this milestone, anyone who plays SoT between Dec 22nd 2pm and Dec 29th 11:59pm GMT gets the All Together Now! Emote for free. Cheers! 🍻 More info: https://t.co/kgCKqvOvbB pic.twitter.com/e2nHMXFKzv — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) December 22, 2021

“Abbiamo da poco celebrato il traguardo dei 25 milioni e già stiamo superando le cinque milioni di copie vendute su Steam – fanno sapere gli sviluppatori in un comunicato – Siamo assolutamente lieti di vedere un così grande afflusso di nuovi pirati. Indipendentemente dalla piattaforma, Sea of Thieves non avrebbe mai avuto questo successo senza il supporto di voi giocatori, quindi tutto ciò che possiamo dire è: grazie!”.

Sea of Thieves, disponibile da marzo 2018 al day one su Xbox Game Pass, è un titolo che ha saputo re-inventarsi negli anni, trasformando debolezze in punti di forza aggiornamento dopo aggiornamento. Un inizio un po' in sordina che ha ben presto trovato la strada del successo grazie a espansioni (come “Sea of Thieves: A Pirate's Life”), nuovi oggetti e collaborazioni. Ad oggi – e i numeri lo dimostrano – è uno dei giochi più amati e seguiti dai fan del genere.