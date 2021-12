Sea of Thieves: la Stagione 5 permette di giocare a "caccia al tesoro"

La nuova stagione di Sea of Thieves ha avuto finalmente inizio. Stiamo parlando della Stagione 5 del famoso gioco adventure di Rare e Xbox Game Studios, presentata tramite un video ricco di informazioni e dettagli.

L'update, diffuso solamente di recente, è scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti di Sea of Thieves e fornisce diverse migliorie e introduzioni davvero interessanti. La più stimolante riguarda la possibilità, per i giocatori, di seppellire qualsiasi oggetto (o quasi) per nasconderlo dagli altri pirati (ovvero, dagli altri giocatori).

Dopo aver seppellito con successo un oggetto, i giocatori potranno anche creare una vera e propria mappa del tesoro munita di indicazioni che facilitano la localizzazione del tesoro sepolto.

La mappa sarà conservabile dal giocatore stesso per la propria “sicurezza” o, altresì, potrà essere condivisa con la moltitudine di giocatori (tramite la bacheca delle missioni). Questi potranno, se lo vorranno, impegnarsi per scoprire in che punto è esattamente sepolto l'oggetto misterioso.

Quando un giocatore trova il tesoro, chi lo ha seppellito guadagna punti Fama extra. Altre aggiunte degne di nota in questa Stagione 5 di Sea of Thieves riguardano, ad esempio, la possibilità di ottenere fuochi d'artificio e segnali luminosi.

Arrivano anche delle nuove animazioni per quando il giocatore dorme e si siede e, inoltre, si potrà bisbigliare con gli altri giocatori tramite la cosiddetta “tromba parlante”.

Il gioco, sebbene sia un prodotto realizzato in esclusiva per Microsoft, a ben quasi quattro anni dalla sua uscita risulta ancora molto forte. A luglio 2021, i numeri hanno confermato il successo di Sea of Thieves, in quanto ha totalizzato 4,8 milioni di giocatori solo per quel mese.

Ricordiamo a tutti, infine, che il videogioco sviluppato da Rare, è attualmente disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.