Serious Sam 4 è stato valutato per PS5 in Germania

Croteam e Devolver Digital hanno riportato indietro il franchise di Serious Sam con un nuovo capitolo, il quarto, uscito solamente l'anno scorso. Serious Sam 4, infatti, è uscito nel settembre 2020 per PC e Stadia e sembra che una possibilità di averlo anche per PlayStation 5 ci sia.

Come notato da Gematsu, la tedesca USK ha di recente valutato Serious Sam 4 con una versione per PlayStation 5. La cosa buffa è che, un po' di tempo fa, Croteam aveva annunciato una versione PlayStation 4 e Xbox One, la quale sarebbe dovuta arrivare nel 2020. Successivamente, la versione per console ha visto un nuovo posticipo al 2021, anno che ormai è quasi terminato.

La valutazione da parte di USK potrebbe voler dire che Devolver Digital è finalmente pronta a far approdare l'FPS su console Xbox e PlayStation. Tuttavia, sebbene sia passato molto tempo dall'annuncio dei porting su console, può darsi che Devolver sviluppi una versione next-gen, sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X|S.

Ovviamente, nulla di tutto ciò risulta certo, in quanto non sono arrivati annunci ufficiali. Potrebbe addirittura rivelarsi plausibile anche un lancio cross-gen, non si sa mai.

Non appena verranno fornite ulteriori informazioni a riguardo, provvederemo ad aggiornarvi senza dubbio. Nel frattempo vi ricordiamo che Serious Sam 4 è attualmente disponibile su PC e Google Stadia (che, tra l'altro, propone un'ottima offerta in occasione del Black Friday).