Shin Megami Tensei V: in arrivo anche su PS4 e PC?

Il codice di Shin Megami Tensei V, videogioco esclusivo di Nintendo Switch, conterrebbe qualche riferimento a PlayStation 4 e PC. Questo è ciò che ha rivelato un dataminer alle prese con il quinto capitolo dello storico JRPG di Atlus.

Questo potrebbe far emergere il dubbio che il JRPG, altri non è che un'esclusiva temporale della Grande N e che, presto o tardi, potrebbe diventare multipiattaforma.

A confermare questa ipotesi, sempre secondo il dataminer, sarebbero venute a galla alcune funzionalità specifiche per PC. Tra queste si annoverano le impostazioni per la risoluzione, la post-elaborazione e la qualità delle texture.

Oltre a queste informazioni, sappiamo che di GeForce Now si era diffuso un leak su Reddit che faceva riferimento ad una serie di titoli presenti solamente su console e che sarebbero ben presto arrivati su PC. Ebbene, molti dei titoli presenti nel leak sono giunti, nel corso del 2021, su PC tramite dei port. Tra i titoli citati nel leak figurava anche Shin Megami Tensei V.

Sebbene il titolo sia stato sviluppato per Nintendo Switch, la saga dei JRPG di Atlus (da cui è nata la saga di Persona) ha una lunga storia con le console Sony. Tra i più famosi della serie, su PlayStation viene ricordato Shin Megami Tensei III Nocturne, oltre alla saga di Persona.

Può darsi, per concludere, che l'arrivo di questo quinto capitolo della serie non possa realizzarsi anche su console. Attualmente, però, Shin Megami Tensei V è disponibile solamente in esclusiva per le console Nintendo Switch ed è uscito il 12 novembre 2021.