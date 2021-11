Shin Megami Tensei V sbarca oggi su Nintendo Switch: il trailer di lancio

Dopo una lunga attesa, Shin Megami Tensei V è finalmente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Il jRPG di casa Atlus pensato per la console ibrida di Nintendo fa infatti il suo debutto sul mercato europeo – Italia compresa! – nella giornata di oggi, 12 novembre 2021.

Per l'occasione, la compagnia giapponese ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale del gioco, che possiamo gustarci cliccando sul tasto Play in testata di articolo.

Contemporaneamente, sul portale della “grande N” è apparsa una panoramica completa del videogame, che permette di farsi un'idea a tutti i giocatori di quello che possono aspettarsi da questa intrigante produzione dagli occhi a mandorla.

Shin Megami Tensei V ci mette nei panni di un liceale come tanti, in un mondo al collasso che si sta sgretolando, fra i resti di una Tokyo che non c'è più. Distrutto dalla guerra, l'Aldilà conosciuto come Da'at cela molti segreti fra le sue rovine ed è disseminato di pericoli.

Per sopravvivere all’assalto dei demoni in queste terre desolate non possiamo fare altro che accettare l'aiuto di un misterioso personaggio, Aogami. Dalla nostra fusione nasce il Nahobino, una creatura maledetta in grado di combattere i demoni o farseli amici.