Sifu è troppo difficile? Sloclap al lavoro su una modalità più facile

Sifu è senza dubbio il fenomeno videoludico degli ultimi giorni, un titolo indipendente – e assolutamente non adatto a tutti! – che è riuscito a piazzare ben mezzo milione di copie in poco meno di una settimana.

Fenomeno, quello confezionato dai ragazzi di Sloclap, che fa della difficoltà elevata il suo marchio di fabbrica, e probabilmente il suo tratto più affascinante.

Questo però non sta impedendo al team di sviluppo indie di essere al lavoro su una patch per il gioco che introdurrà nuove funzioni di accessibilità per gli utenti, tra cui opzioni dedicate proprio al livello di sfida proposto.

Hey! So it's weird I get to help break news but yes #Sifu is getting #accessibility updates post-launch.

– Better captions

– High Contrast Mode on PS4/5 (was on PC, but not PS4/5 at launch due to a bug)

– Difficulty Modes. Both easier & harder, similar to Metroid Dread's update. https://t.co/9pFTOmfvnR — Steve Saylor (@stevesaylor) February 11, 2022

La notizia è stata confermata dal co-fondatore dello studio Pierre Tarno, che ha dichiarato che Sifu riceverà delle migliorie ai sottotitoli – che attualmente sono assenti durante le scene di gameplay -, una modalità ad alto contrasto su PS4 e PS5 – è già disponibile su PC, manca su console PlayStation a causa di un bug – e nuovi livelli di difficoltà per tutti i gusti. Esattamente come accaduto con l’ultimo aggiornamento gratis di Metroid Dread per Nintendo Switch, anche Sifu abbraccerà un livello di difficoltà più facile e uno ancora più impegnativo.

There were subtitles for the main dialogue, but none of the gameplay dialogue that you hear during fights had captions. So coming soon they will have full captions (subtitles + gameplay dialogue) — Steve Saylor (@stevesaylor) February 12, 2022

Per il momento gli sviluppatori non hanno ancora fissato delle tempistiche di rilascio per la patch, dunque non ci resta che attendere indicazioni più precise da parte di Sloclap.