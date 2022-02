Sifu: trailer di lancio in live action per il gioco a base di arti marziali

Atteso il prossimo 8 febbraio dopo il recente posticipo su PC, PlayStation 5 e PlayStataion 4, Sifu si mostra nel tradizionale trailer di lancio. Trailer, in questo caso davvero entusiasmate, con una marcia in più rispetto ad altre produzioni videoludiche.

La clip del titolo realizzato dai ragazzi di Sloclap è infatti un vero e proprio cortometraggio in live action, quindi con attori in carne ed ossa. Per altro della durata di ben nove minuti.

Cliccando sul tasto Play in testata di articolo, potremo quindi immergerci nella storia di Sifu, già conosciuto come un action game a base di arti marziali. La narrazione vede il protagonista del gioco dover affrontare un gruppo di criminali per vendicare la propria famiglia, accettando di utilizzare un manufatto mistico per riuscire nell'impresa. Il manufatto gli consente di tornare in vita dopo la morte, ma pagando ogni volta il prezzo di alcuni anni di vita. Più diventa vecchio e più il guerriero acquista precisione e potenza, ma perde resistenza e agilità.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo ancora una volta che Sifu debutterà martedì 8 febbraio solo su PS5, PS4 e PC.