Silent Hill 2 Remake: le prime immagini del survival horror trapelano online

Di un Silent Hill 2 Remake si parla ormai da tempo tra i corridoi della rete, come di un ritorno più in generale della storica serie survival horror di casa Konami.

Remake che dovrebbe essere in sviluppo presso lo studio polacco Bloober Team, divenuto famoso per aver realizzato giochi come Layers of Fear, Observer e The Medium, e che non ha comunque mai confermato la notizia in via ufficiale.

Ora, a pochi giorni di inizio dal Tokyo Game Show 2022, hanno cominciato a circolare in rete degli screenshot che secondo l’insider Dusk Golem, sarebbero tratti da una versione dimostrativa interna messa a punto dalla software house prima di ottenere il via libera da Konami nell’estate del 2018. In quel periodo, la compagnia giapponese avrebbe esaminato varie proposte di rifacimento prima di optare per questa di Bloober Team.

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

Stando alla “gola profonda”, insomma, le immagini leak di Silent Hill 2 Remake sarebbero assolutamente reali, ma assai lontane dal gioco che sta realmente prendendo forma nelle laboriose fucine di Bloober Team.

Prima di lasciarvi alla visione delle immagini, ricordiamo che allo stato attuale non esiste alcun piano ufficiale per il franchise di Silent Hill, nonostante gli insistenti rumor. Secondo voi vedremo mai un Silent Hill 2 Remake? Ditecelo più sotto nei commenti!