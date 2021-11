Skyrim Anniversary Edition: il nuovo trailer tra grafica, contenuti e gameplay

È praticamente tutto pronto per il grande giorno di Skyrim Anniversary Edition, versione definitiva – forse! – del popolarissimo actionRPG a mondo aperto di Bethesda.

L'edizione che celebra il decimo anniversario del quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls approderà infatti domani, 11 novembre 2021, su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, deciso a riportare in vita quello che per molti è ormai un classico senza tempo.

Per prepararci al meglio all'uscita, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer di Skyrim Anniversary Edition, che offre una visione di insieme di tutto quello che possiamo aspettarci dall'imminente titolo. Il filmato, visibile in testata di articolo, mette quindi in evidenza il comparto grafico, il gameplay rinnovato e gran parte dei contenuti previsti.

A dieci anni di distanza, il Sangue di Drago tornerà ad esplorare le lande di Skyrim in quella che, per stessa ammissione di Bethesda, sarà “l'esperienza più completa che sia stata mai proposta” a fan vecchi e nuovi del kolossal ruolistico.

Tutti coloro che acquisteranno Skyrim Anniversary Edition riceveranno il pacchetto completo delle espansioni disponibili nel Creation Club, con ulteriori contenuti ispirati ai precedenti capitoli del franchise. In Fantasmi del Tribunale, avremo modo ad esempio di lasciarci sedurre dalle indimenticabili atmosfere di The Elder Scrolls III: Morrowind, mentre in La Causa ci addentreremo ancora una volta nei Reami dell'Oblivion.

Il publisher americano ha anche previsto alcuni bonus per chi acquisterà l'Anniversary Edition e per chi possiede la Special Edition di Skyrim, ovvero la pubblicazione di un pacchetto aggiuntivo da riscattare gratis. Al suo interno troveremo i DLC Santi e Seduttori – con un set di armi, armature, nemici e tanto altro -, Rarità Ricercate – con delle carovane khajiiti ricche di beni rari provenienti da tutta Tamriel – e gli update che introdurranno la Modalità Sopravvivenza e le attività di Pesca.