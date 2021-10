The Elder Scrolls V Skyrim: cosa ci aspetta nell'Anniversary Edition?

The Elder Scrolls V Skyrim è sicuramente stato uno dei giochi che più ha influenzato il settore nell'ultimo decennio. Gioco di ruolo di stampo occidentale e sviluppato da Bethesda, il titolo è giunto al suo decimo compleanno, ragion per cui verrà pubblicata l'Anniversary Edition. Ma di preciso, in che cosa consiste?

A venirci in aiuto è un video pubblicato proprio da Bethesda Softworks (che si sta occupando anche di Starfield), la quale ha approfondito tutto ciò che riguarda le migliorie apportate e le nuove introduzioni. Vediamo insieme che cosa ci attenderà con l'uscita dell'Anniversary Edition.

The Elder Scrolls V Skyrim: ecco i contenuti dell'Anniversary Edition

Con l'arrivo dell'11 novembre, The Elder Scrolls V Skyrim festeggerà il suo decimo compleanno. Per l'occasione Bethesda lancerà sul mercato l'Anniversary Edition, giocabile su PlayStation, Xbox e PC.

In particolare, questa versione dell'acclamatissimo gioco di ruolo fantasy è costituita dal gioco base completo di tutte le espansioni ufficiali uscite fino ad oggi. Sono in esso comprese la Survival Mode (2017) e la Saints & Seducers (2019).

Non solo, in aggiunta Skyrim Anniversary Edition potrà contare su nuove implementazioni attuate da Bethesda. Tra queste vi troviamo la nuova attività del “Fishing“, ovvero della pesca. Nel trailer pubblicato dalla software house possiamo osservare gran parte delle tipologie di pescato ottenibile tramite la canna da pesca, che in totale saranno venti.

La pesca si rivelerà una grossa aggiunta. Il pescato potrà essere esposto sui muri delle case del giocatore o in appositi acquari. Inoltre, molte sono le missioni che sono state aggiunte in relazione alla nuova attività di pesca.

La modalità Sopravvivenza garantisce ai giocatori un'avventura decisamente più realistica. Gli utenti dovranno impegnarsi per poter trovare i falò per potersi riscaldare e trovare rifugio contro il freddo. Inoltre, essi dovranno cercare di gestire la fame del personaggio, soprattutto tramite l'attività di pesca.

Saints & Seducers, invece, vedrà l'aggiunta di un nuovissimo set di armature e di artefatti da collezionare, nonché un'inedita trama da affrontare. Si affronterà una buona quantità di nuovi nemici mostruosi e si potranno preparare varie pozioni con ingredienti che rappresentano una novità in Skyrim.

Altro contenuto aggiuntivo è “Ghost of the Tribunal“, il quale offrirà agli utenti armature e costumi a tema Morrowind.

Ricordiamo a tutti che The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition verrà resa disponibile l'11 novembre 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Una versione migliorata, invece, sarà distribuita per PlayStation 5 e Xbox Series XS.