Sniper Elite 5 annunciato per PC, PlayStation e Xbox: D1 su Game Pass

Rebellion Developments ha annunciato Sniper Elite 5 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Come anticipato da Microsoft, il gioco sarà disponibile dal Day One su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Il titolo è il nuovo capitolo della pluripremiata serie di sparatutto tattici che ci mette nei panni di un cecchino durante la Seconda Guerra Mondiale. Il trailer in apertura fornisce qualche dettaglio circa le caratteristiche di questo quinto episodio.

Dalla descrizione ufficiale già disponibile su Steam, scopriamo che Sniper Elite 5 sarà ambientato nella Francia del 1944. Come parte di un'operazione segreta dei Ranger statunitensi per indebolire le fortificazioni di Atlantikwall lungo la costa della Bretagna, prenderemo i panni del tiratore scelto Karl Fairburne, in contatto con la resistenza francese.

Presto scopriremo l'esistenza di un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli Alleati possano invadere l'Europa: l'Operazione Kraken.

Esattamente come per i suoi predecessori, Sniper Elite 5 proporrà una campagna che ci porterà all'interno di mappe ispirate a molte località del mondo reale, catturate utilizzando la fotogrammetria per creare un ambiente vivo e coinvolgente. Il gioco permetterà di completare la storia in solitaria oppure in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa.

Tornano ovviamente le caratteristiche che contraddistinguono la serie, quindi una fisica avanzata del gunplay e la possibilità di sfruttare diversi punti di osservazione per far fuori le proprie vittime. Per i propri assassinii, bisogna considerare elementi come le opzioni di calcio e canna del fucile, gravità, vento e frequenza cardiaco. Apposite ziplane ci permetteranno di spostarci velocemente da un punto all'altro della mappa.

Altri aspetti che caratterizzeranno l'esperienza di gioco saranno un'alta possibilità di personalizzazione delle armi a disposizione e modalità multiplayer competitive fino a 16 giocatori. Presente anche una modalità Sopravvivenza da giocare in cooperativa con un massimo di altri 4 utenti.

Torna infine l'iconica X-Ray Kill Cam, che in slow motion ci mostrerà il vero potere distruttivo di ogni colpo che infliggeremo con una “radiografia” in tempo reale che farà luce sui danni che faremo alla nostra vittima malcapitata.

Sniper Elite 5 sarà disponibile nel 2022.