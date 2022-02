Sony o Microsoft stanno per acquistare Capcom?

Dopo la bomba sganciata da Microsoft che ha acquisito Activision-Blizzard per 68,7 miliardi di dollari e (la risposta?) Sony che compra Bungie per 3,6 miliardi di dollari, potrebbe essere il turno per un altro team: Capcom.

Secondo il giornalista di GamesBeat, Jeff Grubb, c'è all'orizzonte un'altra grossa acquisizione nell'industry, ma non ha specificato se si tratta di Microsoft o Sony. Sarebbe un'operazione più grande di quella che ha portato Bungie alla corte di Sony.

L'indizio che fa pensare a Capcom

I was not teasing Take Two or Hazelight! https://t.co/xuVEFAD2o0 — Jeff Grubb (@JeffGrubb) January 31, 2022

Durante la sua dichiarazione, Grubb ha dato un indizio che farebbe pensare proprio alla software house di Mega Man, Monster Hunter e Street Fighter. pronunciando la frase: “It Takes Two To Tango”.

Grubb non fa riferimento al gioco sviluppato da Hazelight ma – stando all'interpretazione di Nick Baker – a Resident Evil 5 che ha tra i suoi trofei proprio uno che si chiama “It Takes Two To Tango”. Quindi Sony sta per comprare Capcom.

Ancora niente di ufficiale, ma è evidente che nell'industria dei videogiochi c'è un grande fermento e la stessa Sony ha confermato che in futuro ci saranno altre acquisizioni.

Insomma, pare evidente che l'industria dei videogiochi in questi giorni sta vivendo un periodo di forte scuotimento. E forse non è ancora finita.