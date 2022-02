Sony vuole lanciare 10 giochi live service entro marzo 2026

Sony ha in programma di lanciare oltre 10 giochi live service (Game as a service) entro marzo 2026. A rivelarla lo stesso colosso dell'intrattenimento durante l'ultimo incontro con gli investitori.

Un piano estremamente ambizioso per Sony e che segna un'importante espansione dei giochi PlayStation nel mondo dei GaaS. L'acquisizione di Bungie – che ha nel suo portfolio un certo Destiny – ha certamente dato un certo boost a questo progetto, come conferma la stessa Sony.

Sony e i giochi live service…con la spinta di Bungie

“Il significato strategico di questa acquisizione risiede non solo nell'ottenere il franchise di grande successo di Destiny, così come le nuove importanti IP che Bungie sta attualmente sviluppando, ma anche nell'incorporare nel gruppo Sony l'esperienza e le tecnologie che Bungie ha sviluppato nello spazio dei servizi di gioco live, “, afferma il CFO di Sony Hiroki Totoki. “Attraverso una stretta collaborazione tra Bungie e PlayStation Studios, miriamo a lanciare più di 10 giochi di servizio dal vivo entro l'anno fiscale che termina a marzo 2026”.

Al momento Sony non ha suoi giochi live service, mentre ricordiamo che Microsoft può contare su franchise come Minecraft e Sea of ​​Thieves ed Epic Games che continua a dominare con il fenomeno Fortnite. Destiny e la tecnologia Bungie potrebbero benissimo dare la spinta a Sony in questa parte chiave del mercato dei giochi.