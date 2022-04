Splatoon 3 ha una data di uscita su Nintendo Switch

Splatoon 3 si fa sempre più concreto. Dopo aver svelato al mondo il terzo capitolo della saga, Nintendo è infatti andata ad annunciare la data di uscita ufficiale della prossima, attesissima esclusiva per Nintendo Switch.

Tutti i possessori della console ibrida della casa di Super Mario potranno quindi iniziare a giocare a partire dal 9 settembre 2022, con il terzo capitolo di Splatoon a debuttare sia in versione fisica che digitale.

Il gioco, come da tradizione, sarà caratterizzato da una ricca serie di modalità multiplayer competitive, ma includerà anche una campagna single player e una versione rinnovata della componente cooperativa intitolata Salmon Run.

Nel frattempo, potete dare un’occhiata al nuovo gameplay trailer di Splatoon 3 – poco più in alto in questo stesso articolo -, che mostra in movimento la mappa Sobborgo Siluriano e un’arma inedita di questo terzo capitolo, ovvero il Calamarco: si tratta di un’arma molto simile ad un arco il cui proiettili possono splattare sia in verticale che in orizzontale.

Cosa ne dite, il 9 settembre vi farete trovare pronti con i vostri fedeli Joy-Con ben lucidati?